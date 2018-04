Sigarettendieven aangehouden in Hardenberg

ProRail: sluit onbewaakte overgangen af met beton

23 april Spoorbeheerder ProRail roept gemeentebestuurders op het voorbeeld van de burgemeester van Aalten te volgen en per direct onbewaakte overgangen met betonblokken af te zetten. "Het is een onorthodoxe maatregel en het kan misschien niet overal, maar waar het kan werken we er graag aan mee. Als ze ons vandaag bellen dan gaat 'ie deze week nog dicht", aldus woordvoerder Aldert Baas van Prorail.