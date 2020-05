Sigarettendoosje brengt bij Kloosterhaar gecrashte Australische piloot tot leven

video Denise Oranje uit Balkbrug mocht als eerste haar moeder in het gesloten verzor­gings­huis bezoeken

12 mei We kijken er allemaal naar uit om onze vaders en moeders, opa's en oma's in de gesloten verzorgingshuizen weer ‘live’ te kunnen zien. Denise Oranje uit Balkbrug kon dat dinsdagochtend al. Ze zag haar 83-jarige moeder Thonny Le Blanc voor het eerst sinds acht weken weer in haar eigen appartement in zorglocatie Marsch-Kruserbrink in Hardenberg.