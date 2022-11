Sinterklaas bezoekt Hardenberg tegen etenstijd: ‘Keer andere sfeer creëren’

Sinter­klaas zorgt met dri­ve-through in Hardenberg voor vrolijke verkeers­druk­te

‘En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij.’ In Hardenberg waren de rollen zaterdagmiddag omgedraaid en gingen de kinderen met een drive-through corona-proof op bezoek bij Sinterklaas. Het leverde een drukte op, die voor even de stad platlegde. ,,So be it. Het is maar één keer in het jaar.”

13 november