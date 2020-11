Sirenes, gegil en ineens staan er twee gecrashte auto's bij Jos in de tuin (en dat is niet voor het eerst)

Vechtdal Crosscompe­ti­tie hoopt nu op uitgestel­de start in januari

30 oktober Morgen zou de strijd losbarsten in de Vechtdal Crosscompetitie. De zesde editie van een reeks van vijf crosslopen in de regio. Juist in deze coronatijd - waarin ook hardloopwedstrijden schaars zijn - bleek de animo groot. De inschrijving voor de competitie moest zelfs gesloten worden toen het maximale aantal van 500 deelnemers was bereikt. Maar zij moeten geduld hebben: de crosscompetitie start nu op z’n vroegst na de jaarwisseling.