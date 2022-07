Siska vlucht voor terreur van winkeldieven uit Hardenberg: ‘Dit is niet meer te doen’

Bijna is ze failliet gegaan aan voortdurende diefstallen in haar winkel. Zes jaar lang is ze aan het vechten geweest. De maatregelen die burgemeester Maarten Offinga deze week aankondigde tegen rovende asielzoekers komen voor haar te laat. Ze sluit haar zaak in Hardenberg, met pijn in het hart en veel littekens op haar ziel. ,,Dit is niet meer te doen.’’