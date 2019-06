Sjoeler Stefan Kiwiet uit Gramsbergen klopt ervaren wereldkampioenen én zijn vader

Als junior bouwt hij al een indrukwekkende erelijst op. Van 2015 tot en met 2017 verovert hij drie Nederlandse titels op rij bij de jeugd. Vanaf zestien jaar sjoel je bij de senioren. Op het in april gehouden NK wordt Stefan Kiwiet in zijn debuutjaar bij de volwassenen zesde, waarmee hij zich plaatst voor het WK. Ook zijn vader Wim (51) kwalificeert zich, als negende. Hij kijkt tevreden terug op het ook voor hemzelf eerste wereldkampioenschap. In de voorronde op vrijdag wordt vader Kiwiet 27ste, Stefan zesde. Zaterdag in de knock-outfase loopt het ook lekker voor Wim. Tot hij in de derde ronde zijn Waterloo vindt, uitgerekend tegen zoonlief. ,,Hij heeft me mooi ingemaakt, met 10-2. Toen kon ik op de tribune gaan zitten, wat minstens net zo spannend was. Maar ik kan wel zeggen dat ik van de wereldkampioen heb verloren, ha ha.’’