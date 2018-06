Skyte Naturelodge nieuwe parel natuurcamping Diffelen

Zaterdagochtend. De zon komt langzaam op in Diffelen. De hond van Natuurkampeerterrein de Klashorst geniet buitengewoon op het rustige erf van de familie Overweg. Hij kijkt niet op of om als de eerste campinggasten de slaap nog uit de ogen wrijven en langzaam naar het sanitair stiefelen . De rust van de stilte overheerst, de zorgeloosheid straalt van iedereen af. Zo ook in het fonkelnieuwe Skyte Naturelodge, fraai gelegen op het achterveld van de natuurcamping, uitkijkend op de weidse landerijen van de Rheezerkamp, tegen de bosrand aan.

De eerste gasten zijn notabene helemaal vanuit Delft afgereisd voor de rust en de schoonheid van het mooie Vechtdal. Sylvia van Meurs en Petra Rodenburg zitten lekker buiten, nippend aan een kopje thee, als het bonte gezelschap van de eigenaren Martin en Herma, fotograaf en verslaggever de serene rust enigszins komen verstoren op zoek naar de eerste ervaringen in deze duurzame en robuuste accommodatie voornamelijk opgetrokken uit onbewerkt hout.

,,Wij hebben heerlijk geslapen alleen konden wij vannacht niet naar de sterrenhemel kijken, het was helaas bewolkt", vertelt Sylvia. ,,Toch was er genoeg moois te dromen want gistermorgen is onze kleinzoon Senn geboren, onze zoon woont in Balkbrug dat was tevens de reden dat wij hier zo graag wilden overnachten", aldus Petra. ,,Lekker dicht in de buurt zijn. Wij zijn sowieso van deze kleinschalige en natuurlijke campings en kennen inmiddels deze omgeving vrij goed."

Op palen

Terwijl Martin Overweg nieuwsgierig vraagt naar de bevindingen van de dames na de eerste logeerpartij, nemen wij een kijkje in de unieke locatie. De 'lodge' is gebouwd op palen, boven het maaiveld uit om zo de natuur niet te storen en de gangbare paden voor kleinere dieren niet te doorkruisen.

Alles ademt liefde voor de bosrijke omgeving uit, ook bij slecht weer is het contact met buiten als je binnen huist snel gemaakt. ,,Toen wij vanmorgen wakker werden hadden wij een geweldig uitzicht, in de verte wandelen de koeien en vanmorgen spotten wij een ree die snel het bos weer inliep. Prachtig, een werelds gevoel. Hier ben je echt één met de natuur. Wij hebben Herma wel lichteliik onder druk gezet om hier te kunnen slapen aangezien de lodge eigenlijk nog niet klaar was'', lacht Sylvia.

Proefslapen