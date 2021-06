Slaat schrijft raad Hardenberg brief: uitstel voor grindwasserij Sibculo

Taakstraf­fen geëist tegen twee handlan­gers in zaak rond wietkweke­rij­en Hardenberg

12 juni De een werd in overall en met handschoentjes aan in de kwekerij aangehouden, terwijl de ander naar eigen zeggen alleen zijn woning ter beschikking stelde. Tegen twee handlangers in een grotere zaak rond wietkwekerijen in Hardenberg, Staphorst en Olst zijn vrijdag taakstraffen geëist.