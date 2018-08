Slachtoffer dodelijke steekpartij in Dedemsvaart is 34-jarige inwoner

Het slachtoffer van de dodelijke steekpartij in Dedemsvaart is een 34-jarige bewoner van deze plaats. De verdachte is een 46-jarige plaatsgenoot. Volgens omwonenden kwam de steekpartij voort uit een ruzie in de relationele sfeer.

Het incident vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag in de Beatrixstraat. Hier woont de verdachte, zeggen enkele omwonenden. Het slachtoffer kwam verhaal bij hem halen en dat leidde tot een felle ruzie op straat. 'Doe het dan, doe het dan!', hoorde een buurvrouw de 34-jarige roepen. De politie heeft meteen na aankomst het slachtoffer gereanimeerd, ambulancepersoneel nam het over. Het mocht niet baten. De man overleed ter plekke.

De verdachte werd al snel aangehouden door de politie, hij was nog in de buurt. Het slachtoffer woonde in de Molstraat, een steenworp verder. De politie spreekt van een 'langslepend conflict'. Er is geen link met de feestweek. De zaak is nog in onderzoek.