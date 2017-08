Slagboom bij camping De Belten hoeft niet weg

Vergunning

De voorlopig laatste stap in het geschil is dat de verleende omgevingsvergunning werd betwist voor de rechtbank. De afsluiting zou in strijd zijn met de openbaarheid van de Stoetendijk op grond van de Wegenwet en met de erfdienstbaarheid van de weg. Met de gemeente is de rechter van mening dat dit niet het geval is. Daarom is het beroep ongegrond verklaard en kan de slagboominstallatie blijven staan.