Slagharen opent als eerste attractiepark in Benelux een Dunkin’: hippe Amerikaanse donuts en koffie

Storm is heel blij met deze Amerikaanse franchisevestiging in zijn park, net als Nabil Besali, ‘master franchisenemer’ van Dunkin’ in Nederland. ,,De samenwerking met Slagharen als onderdeel van Parques Reunidos is van beide kanten een logisch gevolg, nadat er een eerste Dunkin’ was geopend in Movie Park Germany’’, vertelde Besali.