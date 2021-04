Slagharen wil aantrekkelijker en veiliger dorp: ‘ovonde’ in N377

Oud-Bergent­heim­se Suzanne laat zich niet kisten door hersentu­mor en wandelt de berg op

10 april Stilzitten, niets doen. Het is geen optie voor Suzanne Boshuizen-de Jong (28), ondanks haar beperkte energievoorraad. Keer op keer bedenkt ze acties of doet ze zelf mee aan initiatieven om geld in te zamelen voor de stichting STOPhersentumoren. De Almelose leeft zelf al bijna tien jaar met een hersentumor.