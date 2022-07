Slagharense senioren hengelen naar herinneringen op visuitje Hardenberg: ‘Moeder bakte ze lekker op’

met videoDit is de eerste keer in mijn leven dat ik een vis vang, roept Evert Hutten als hij een spartelend voorntje uit het water takelt. De 73-jarige bewoner van Huize De Eik in Slagharen gooit deze dinsdagmiddag samen met drie huisgenoten een hengeltje uit. Niet in de vijver op het voorterrein van het voormalige nonnenklooster, maar in een vijver in Hardenberg.