Slapen onder de sterren op natuurcamping Diffelen

,,Wij hebben heerlijk geslapen alleen konden wij vannacht niet naar de sterrenhemel kijken, het was helaas bewolkt", vertelt Sylvia. ,,Toch was er genoeg moois te dromen want gistermorgen is onze kleinzoon Senn geboren, onze zoon woont in Balkbrug dat was tevens de reden dat wij hier zo graag wilden overnachten", aldus Petra. ,,Lekker dicht in de buurt zijn. Wij zijn sowieso van deze kleinschalige en natuurlijke campings en kennen inmiddels deze omgeving vrij goed."