Sleutel van theater voor 61.000 Hardenbergers: ‘Kom zelf maar optreden’

,,Normaal is onze agenda ruim een jaar vóór een nieuw seizoen al helemaal volgepland. Maar door de coronacrisis is dat allemaal anders. Er zijn niet alleen minder professionele voorstellingen, maar ook veel ‘verhuringen’ aan toneelverenigingen, koren en muziekgezelschappen uit de gemeente zijn geschrapt. Die konden de afgelopen maanden niet veilig samen repeteren, dus ook niet optreden. Daardoor hebben we nu gaten in onze programmering. Wij bieden 61.000 Hardenbergers daarom de sleutel aan van De Voorveghter, om hier komend najaar of volgend voorjaar zelf te komen optreden. We dagen iedereen uit. Daar hoeven we niet op te verdienen, als de huur maar kostendekkend is.’’