Slimme sensoren monitoren stokoude stuw de Haandrik

Stuw de Haandrik is een zorgenkindje voor waterschap Vechtstromen. Bij de aanleg werd de levensduur geschat op zeventig, tachtig jaar, maar inmiddels houdt dit waterstaatkundig erfgoed in de gelijknamige Hardenbergse buurtschap het al een eeuw vol.

,,Het is wonderbaarlijk hoe lang hij het al uithoudt, maar we weten niet goed hoe het statische deel van de stuw er echt aan toe is'', vertelt Stefan Nijwening namens het waterschap. ,,Daarom gaan we hier metingen verrichten met behulp van slimme sensoren. Twee weken geleden hebben we samen met gespecialiseerde bedrijven kastjes aan de stuw bevestigd waarin sensoren zitten.''

Een van de sensoren die de constructie van stuw de Haandrik in de gaten houden.

Die gevoelige apparaatjes leveren direct afleesbare gegevens over de toestand. Met als uiteindelijke doel een effectiever en efficiënter beheer en onderhoud van de stokoude stuw in de Vecht. Zodat precies op tijd kan worden besloten tot renovatie en, vroeg of laat, vervanging. Op de stuw zijn onder andere zogenaamde 'tiltsensoren' en versnellingsmeters geplaatst.

Tiltsensor

Een tiltsensor werkt als een elektronische waterpas, die registreert of een object scheef staat of vervormt. In samenwerking met een versnellingsmeter wordt vastgelegd hoe snel die scheefstand of vervorming verloopt, bijvoorbeeld in het geval van de Haandrik hoe snel de constructie wegzakt. Zo'n verzakking kan er toe leiden dat er water onder de stuw doorsijpelt. Daarnaast zijn er voelers die het waterpeil voor en achter de stuw meten, en sensoren die geplaatst zijn op mogelijk zwakke plekken waar eventuele scheurvorming wordt bijgehouden. Een nog te plaatsen grondradar registreert of en zo ja, waar er holle ruimten in de fundering van de stuw zitten. Al die gegevens moeten uiteindelijk leiden tot betere en snellere besluitvorming, waarvoor een optimale analysemethode moet worden ontwikkeld.

Aanbrengen van sensoren bij stuw de Haandrik

Fieldlab Camino

Het project rond de stuw de Haandrik maakt deel uit van 'Fieldlab Camino', een samenwerkingsverband van bedrijven, universiteiten en hogescholen en overheden in Oost-Nederland om in 'proeftuinen' nieuwe methoden en technieken voor beter beheer en onderhoud van infrastructuur uit te testen, vertelt Nijweming (47), sinds drie jaar als strategisch adviseur werkzaam bij Vechtstromen.

Proeftuinen

Drie proeftuinen zijn inmiddels geopend: naast de stuw bij de Haandrik zijn er ook sensoren geplaatst in het sluizencomplex in Eefde, en in Almelo wordt de toestand van de stadsriolering op de voet gevolgd. Vertegenwoordigers van onder meer Rijkswaterstaat, ProRail, NS, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel komen vanmorgen bijeen in Huis de Voorst, vlakbij de sluis in Eefde, waar informatie wordt gedeeld over deze innovatieprojecten op gebied van water en infrastructuur.

Panoramafoto van stuw de Haandrik tijdens het plaatsen van sensoren.