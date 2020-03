Slipjacht in het Vechtdal afgelast: ‘Veel te nat’

Eigenlijk zou waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers vandaag om 13.30 uur de Vechtdal Slipjacht openen, aan de Rheezerweg in Hardenberg. Maar op het laatste moment is het afgelast. ,,Doordat we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het altijd een late beslissing. We hebben wel gekeken naar een alternatieve route, maar dat was niet mooi. Het evenement verplaatsen naar later dit voorjaar is lastig vanwege de benodigde vergunningen. We richten ons nu weer op volgend jaar’’, zegt organisator Gerrit Kampman van Jachtcomité Manege de Gulden Spoor.

Gronden verzadigd

Bij de jachtrit volgt een meute honden, gevolgd door ruiters te paard, een vooraf getrokken vossenspoor. Dat gebeurt in de omgeving van de Vecht. ,,Die is onlangs nog uit de oevers getreden. De gronden in het overloopgebied zijn helemaal verzadigd. We willen de gronden niet té kapot rijden, ook niet voor de vijftig landeigenaren waar we mee samenwerken. Daarnaast kunnen paarden zich nu meer blesseren, dat willen we natuurlijk ook niet’’, verklaart Kampman.