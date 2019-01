Slotakkoord voor Alfred Willering als dirigent van Crescendo/KNA

Tijdens het nieuwjaarsconcert vanavond in De Binder in Gramsbergen dirigeert Willering voor het laatst het combinatieorkest van Crescendo Gramsbergen en Kunst Na Arbeid Hardenberg. Verdeeld over twee periodes heeft hij in totaal tien jaar het orkest geleid. Nu moet de muzikant in hart en nieren het stokje noodgedwongen overgeven, wegens tijdgebrek.

Nationale Reserve

,,De aanleiding voor dit afscheid is eigenlijk heel mooi, want ik ben vorig jaar dirigent geworden van het Fanfare Korps Nationale Reserve, het FKNR, en mijn uren zijn onlangs uitgebreid van twee naar vier dagen in de week. Ik moet nu keuzes maken, er zitten maar 24 uur in een dag en ik moet ook een paar avonden in de week vrij houden. Ook voor mijn gezin, met mijn vrouw heb ik twee kinderen en uit mijn vorig huwelijk nog twee. Ik ga door met het dirigeren van het Fanfare Orkest Voorst en de Bergklanken in Berghuizen, bij Meppel, die twee zijn goed te combineren. Maar ik moet helaas afscheid nemen van Crescendo/KNA. Ik wil het ook niet half doen. Het orkest bereidt zich nu bijvoorbeeld ook voor op een concert in mei met de Limburgse zanger Gé Reinders, bekend van ‘Bloasmuziek'. Ik zou dan heel veel repetities moeten missen, dat is voor het orkest ook niet goed.’’

Trompetterkorps

Willering, die aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle met succes bas-tuba en dirigent/HaFa-directie studeerde, speelde in zijn jongere jaren voor diverse militaire muziekgezelschappen. Hij werd bassist bij het Trompetterkorps Bereden Wapens in Amersfoort, en speelde daarna bij de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, onderdeel van de in Assen gelegerde Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Na acht jaar kwam dat in 2009 ten einde. ,,Toen werd ik fulltime zelfstandig ondernemer in de muziek, en ging ik diverse orkesten dirigeren.’’ Als dirigent van de met veel muzikaal talent gezegende nationale reservisten worden in binnen- en buitenland optredens verzorgd, bij ceremonieën, beëdigingen van militairen, en herdenkingsplechtigheden. ,,Zoals rond 4 en 5 mei. Maar we waren ook bij de herdenking van de invasie in Normandië. Zo speelden we er op een Duitse begraafplaats. Heel indrukwekkend was ook dat een oude Amerikaanse piloot ons vroeg om 'Band of Brothers’ nog eens voor hem te spelen... Straks in juni gaan we weer naar de invasiestranden, 75 jaar na D-day.’’

Afscheidsconcert

Maar eerst wacht Willering nu het afscheidsconcert met Crescendo/KNA. ,,Het wordt een gezellig concert, met gevarieerde muziek. Ook het jeugdorkest speelt dan. De samenwerking tussen beide muziekverenigingen loopt goed. KNA is het oudste orkest in de gemeente Hardenberg. Het is jammer dat het niet zelfstandig verder kon, maar het is mooi dat het zo in de combinatie doorgaat. De mensen van KNA en Crescendo hebben het samen uitstekend naar hun zin.’’

Opvolger

Alfred Willering heeft in goed overleg met het bestuur besloten om afscheid te nemen van Crescendo/KNA, vertelt voorzitter Iris Mus. ,,Alfred verlaat ons met pijn in zijn hart, want hij heeft het goed naar zijn zin bij ons. Daarnaast is het prettig als je op de fiets naar je orkest kunt. Maar soms moet je keuzes maken. Zijn vakkundigheid en betrokkenheid hebben wij altijd gewaardeerd. Toen wij enkele jaren geleden plotseling geen dirigent meer hadden, stond Alfred direct voor ons klaar.” Crescendo/KNA vond een opvolger in de persoon van Wim Booij. De Enschedeër volgde Willering in 2017 ook al op als dirigent van het Symfonisch Blaasorkest Overijssel. Mus is blij met de nieuwe muzikaal leider. ,,Wim Booij viel de afgelopen tijd al vaker bij ons in als Alfred niet kon. En dat is zowel Wim als ons orkest goed bevallen.”

Gé Reinders

Op 24 mei treedt Crescendo/KNA op met de Limburgse zanger Gé Reinders, die al met veel muziekverenigingen zijn ode aan de harmonie getiteld ‘Bloasmuziek’ uitvoerde. In verband met de zwangerschap van zijn vrouw kan Booij dat concert nog niet dirigeren. ,,Gelukkig hebben we Wout Eshuis bereid gevonden om ons met dit project te helpen. Daardoor kunnen we op 24 mei een mooi concert geven. Onze leden kijken er al naar uit.”

Vandaag, zaterdag 12 januari, sluit Crescendo/KNA tijdens het nieuwjaarsconcert de periode met Alfred Willering muzikaal af. Het optreden in De Binder begint om 20.00 uur.

Volledig scherm Alfred Willering dirigeert het door hem zelf opgerichte Symfonisch Blaasorkest Overijssel. Ook daar is hij opgevolgd door Wim Booij. © SBO / Be Snijders