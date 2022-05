Sms-bom politie naar ruim honderd klanten drugsdealer Dedemsvaart: ‘Zoek hulp’

MET VIDEO Broertjes (9 en 11) bungelen uur lang in vastgelo­pen attractie van Slagharen: ‘Dit wil je niet’

Thijs (11) en zijn broertje Giel (9) zijn tweede paasdag op 10 meter hoogte bevrijd door de brandweer uit The Eagle in attractiepark Slagharen. Hun ouders hielden beneden hun hart vast. Het eerste wat de broers zeiden toen ze weer op de grond stonden? ,,Het was saai!”

19 april