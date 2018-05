De vermiste Manuela (16) uit Raalte is weer terecht, gezond en wel. De politie spoorde haar op

12:48 De 16-jarige vermiste Manuela Hofstede uit Raalte is terecht. De politie heeft haar vanochtend in een woning in Leeuwarden gevonden. Het meisje verkeert in goede gezondheid, volgens de politie.