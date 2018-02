Snoeiharde tackle speler SCD'83 meer dan een miljoen keer bekeken

VideoEen snoeiharde overtreding van SCD'83-verdediger Ramon Hulleman gaat de wereld over. Een filmpje waarin zijn actie goed is te zien, is afgelopen week meer dan een miljoen keer bekeken.

De overtreding werd gemaakt in het duel van SCD'83 uit Dedemsvaart tegen Hoogeveen. Het filmpje belandde op de Facebookpagina Kelderklasse en de Engelse variant Sportbible. Afgelopen zondag stond Hulleman gewoon op veld in de gewonnen wedstrijd tegen SVN'69 (5-0).

Heisa

,,Ik ben er de hele week aan herinnerd. Zelfs vrienden op reis in Nieuw-Zeeland hadden het gezien'', zegt Hulleman. ,,Al die heisa hoefde van mij niet, maar het is ook niet erg. Tijdens de wedstrijd ervaarde niemand de tackle als zeer buitensporig, al lijkt het op het filmpje een ernstige overtreding.''

Dronken

Met een gestrekt been gleed Hulleman in om een voorzet te blokken, maar daarbij schoot hij door en raakte hij het been van zijn tegenstander. De scheidsrechter trok geen kaart, waardoor Hulleman tegen SVN'69 gewoon mee kon doen. Op internet werd dat niet begrepen en in de reacties vroegen mensen zich af of de scheidsrechter misschien dronken was.

Quote Het is nooit mijn intentie om iemand te blesseren Ramon Hulleman

Hulleman werd verweten dat hij een eeuw te laat was. ,,Het had anders af kunnen lopen, maar die jongen had nergens last van, behalve van zijn schouder omdat hij verkeerd terecht kwam. Het is nooit mijn intentie om iemand te blesseren, dus in dat opzicht zijn de negatieve reacties jammer. Ik heb dit seizoen pas één gele kaart gepakt en vandaag zelfs geen enkele overtreding gemaakt.''

Reclame

Trainer Tempelman vond het niet nodig zijn speler aan te spreken op de tackle, omdat het ook volgens hem ernstiger leek op de beelden dan in het echt. De trainer kon wel lachen om de commotie. ,,Slechte reclame is ook reclame'', constateert Tempelman.

,,Het blijft bewaard op internet, maar over een week heeft niemand het er meer over. Hopelijk blijft de 5-0 overwinning langer hangen, daar kunnen we tenminste wat mee. Helaas zal dat niet snel wereldwijde aandacht trekken.''