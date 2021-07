Snollebollekes zegt af voor Allermooiste Feestje: Jannes wil naar Sibculo

Grote zoekactie in Hardenberg naar jongetje (4), dat lekker zit te spelen als hij wordt gevonden

26 juni Een 4-jarig jongetje dat aan het einde van de ochtend in Hardenberg als vermist werd opgegeven, is na een grootscheepse zoekactie van enkele uren teruggevonden. Het jongetje zat gezond en wel te spelen in de buurt van het huis waar hij woont, in de wijk Het Hazenbos.