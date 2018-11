Spanning stijgt voor Gramsberger slimmeriken

Koken en eten Eten perfecte middel om met elkaar te verbinden

8 november Soms sta je uren in de keuken om een wereldmaal te bereiden maar eenmaal aan tafel is de maaltijd in een mum voorbij. Hoe anders gaat dat in andere culturen waar het hele gezin soms uren aan tafel zit. ‘Maar ook de tijd in de keuken is kostbaar’, vertelt Arachne Molema.