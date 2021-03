Speelstrand camping De Belten is volgende stap naar vijf sterren

Van grote afstand is de bult al te zien in het landschap. De berg is nu voorzien van jonge boompjes en een pad slingert naar de top, met uitzicht op onder andere de Rheezerbelten als beloning. Langs het water schittert het witte zand en hier en daar staan palmbomen om het vakantiegevoel in eigen land een subtropische smaak te geven. Met de speeltoestellen in en rond het water hebben de ouders komend seizoen ook vakantie. ,,Mensen willen naar het water. Door corona en de drukte bij de Oldemeijer is dit project versneld’’, aldus Rick Janssen, eigenaar van de camping.