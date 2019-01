Spoor Mariënberg pas eind 2026 elektrisch

De provincie wil het spoor in Overijssel verduurzamen door de trajecten waar nu nog dieseltreinen rijden te elektrificeren. Ook wordt gekeken naar waterstoftreinen als optie. Het eerste traject dat geëlektrificeerd wordt, is het traject Hengelo-Zutphen. Eind dit jaar moet onderzoek afgerond zijn, waarna in 2020 het plan verder uitgewerkt wordt en Provinciale Staten kan beslissen over de investering.

Mariënberg

De andere twee trajecten waar nu nog dieseltreinen rijden zijn Almelo-Mariënberg-Hardenberg en Enschede-Münster. Voor dit laatste traject loopt de concessie in december 2027 af, voor Almelo-Mariënberg eindigt dat contract een jaar eerder in december 2026. Ook dit zijn voor de provincie logische momenten om over te gaan op elektrische treinen. Bovendien is dat ook het moment dat het huidige dieselmateriaal is afgeschreven is en vervangen moet worden.

Accutreinen

Voor het traject Hengelo-Zutphen wordt nu ingezet op volledige elektrificatie, omdat er enige spoed bij is om alles klaar te hebben in 2023. Voor de twee andere trajecten wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het spoor deels te elektrificeren. Daar rijden dan accutreinen, die de energie van de bovenleiding halen en opslaan om te gebruiken op de gedeelten zonder bovenleiding.

Waterstoftrein

Ook een waterstoftrein is een optie. De ontwikkeling gaat snel, maar is nog niet zo ver als bij de accutrein. In tot nu toe uitgevoerde onderzoeken is de waterstoftrein buiten beschouwing gelaten, omdat deze techniek naar verwachting niet op tijd beschikbaar is.

Motie Westert