Spoor van Vechtdal naar Twente op de schop

De werkzaamheden beginnen vanaf de Stouwdijk in Mariënberg, waar de spoorlijn richting Twente afbuigt van de andere Vechtdallijn die vanuit Emmen naar Zwolle leidt. Tot aan de Slachthuiskade in Almelo worden de bermen naast het spoor verbeterd. ,,De werkzaamheden bestaan uit het ingraven van kabels, verwijderen van ballast ofwel spoorgrind uit de berm, en werkzaamheden aan schouwpaden naast het spoor'', vertelt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail in Noordoost-Nederland. Op meerdere locaties langs de lijn worden de schouwpaden en bermen opgeschoond en opgehoogd, waardoor toekomstig onderhoud aan het spoor makkelijker en beter uitgevoerd kan worden.

Gelijkvloers

Bij de overweg bij het Almelose bedrijvenpark Twente worden spoorstaven vervangen. Bij station Vroomshoop wordt de hellingbaan naar het perron minder steil gemaakt, waardoor de trein voor mensen die minder goed ter been zijn beter toegankelijk wordt. Dat past in het streven van ProRail naar 'een treinreis zonder obstakels', waardoor ook mensen met een functiebeperking zelfstandig met de trein kunnen reizen. Zo zijn op de meeste Overijsselse stations de perrons op een hoogte gebracht van 76 centimeter boven de bovenkant van de spoorstaaf, waardoor een gelijkvloerse instap mogelijk is. Vóór 2030 moeten alle perrons in heel Nederland voldoende hoog zijn.

Vertraging

Als maandag 3 september het nieuwe schooljaar begint, moeten de treinen tussen Mariënberg en Almelo vice versa weer volgens dienstregeling rijden. Vanwege de werkzaamheden die maandag zijn begonnen is treinverkeer tot en met zondag 2 september niet mogelijk. De stations Vroomshoop, Daarlerveen en Vriezenveen zijn deze dagen gesloten. Vervoerder Arriva zet bussen in als alternatief vervoer tussen Almelo en Mariënberg. Dat levert wel vertraging op voor passagiers, ook zijn de bussen er niet op ingericht om eventuele fietsen mee te nemen.

Overwegafsluitingen

Enkele overwegen worden tijdens de werkzaamheden afgesloten, omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. Dat is vanaf vandaag onder meer het geval in Beerzerveld en omstreken. De overwegen in de Van Alewijkstraat-Knolsdijk en de Eerste Polderweg gaan vanaf vanmiddag 16.00 uur dicht tot maandagmorgen 3 september 05.00 uur. De overwegen in de Beerzerhaar, Waaijerinkweg-Schuurmanstraat en Polderweg (nabij Geerdijk) worden niet afgesloten. Hier leiden verkeersregelaar het verkeer in goede banen.

Weekend geen treinen naar Emmen