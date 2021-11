Sportpark Dedemsvaart kan veel goedkoper volgens clubs: besluit rond jaarwisseling

Sibculo ligt straks niet meer ‘Aan Zee’, nu Vitens lekkende waterlei­din­gen vervangt

Inwoners van Sibculo fulmineerden en foeterden in februari in de Stentor over de verouderde waterleidingen in het dorp. Die knapten om de haverklap, waarna het de spuigaten uitliep. Vitens beloofde actie en die komt er. Maar: ,,Klantvriendelijkheid blijft ver te zoeken.”

20 oktober