Sportschool Fit&Fight naar nieuw onderkomen in Hardenberg

Bestuurder van auto die koppie onder ging in Dedems­vaart nog altijd spoorloos

10 februari Nog altijd spoorloos is de bestuurder die zondagavond in Dedemsvaart met zijn auto in het water van de Hoofdvaart terechtkwam. De twee duikteams hebben niemand aangetroffen en de politie heeft nog geen idee wie de brokkenpiloot is.