Sportvissers onderzoeken visstand in vijver in Hardenberg

De vijver van de Hardenbergse wijk Baalder is gisteren volledig leeggevist. Twee karpers zijn de dikke vissen van deze dag. Wat klein spul is de karige bijvangst.

Een grote emmer wordt op de kant gehesen. Een groepje vrijwilligers van hengelsportvereniging De Dobber spant zich in en ook Sportvisserij Nederland is present. Twee karpers van wel 20 jaar oud zijn de blikvangers. Ze zijn achter sporthal De Kamp gevangen. Met veel mankracht worden ze uit de emmer getild. Een groepje belangstellenden klontert samen langs het water.

Elmar Bos is lid van visvereniging De Dobber en kijkt verlekkerd naar de grote karpers. ,,Ik vis hier niet vaak. Maar die zou ik ook wel eens willen vangen." Ze worden gewogen en gemeten. Alles wordt gerapporteerd. Zo'n karper weegt 7 kilogram, schoon aan de haak.

Quote In 2015 was er een enorme vissterfte in deze vijver Gerrit van Eck, Sportvisserij Nederland

Roofvis

En er is natuurlijk meer boven water gekomen. Blankvoorn, zeelt en snoeken. Eentje van 80 centimeter lang glipt uit de vingers van Gerrit van Eck van Sportvisserij Nederland. De roofvis valt spartelend op de grond, maar even later is hij samen met de andere weer in de vijver. In een afgesloten deel, zodat ze niet nog een keer worden opgevist. De bootjes met netten gaan weer te water. Op jacht naar nog meer vissen.

Van Eck is vanuit het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland in Bilthoven deze kant op gekomen. Waarom Baalder? ,,In 2006 zijn we hier ook al geweest, in 2012 ook. En in 2015 was er een enorme vissterfte in deze vijver'', vertelt hij.

Er was toen een enorme hoosbui, waardoor het zuurstofgehalte in het water plotseling sterk afnam, met dode vissen als gevolg.

Laatste der Mohikanen

Hierbij is vooral de karper een onderwerp, want die plant zich na deze sterfte niet gemakkelijk voort. Deze twee reuzen zijn de laatste der Mohikanen in Baalder. ,,We hadden er toen wel veertien hier. Het was de mooiste vijver van Hardenberg om te vissen, nu zie je de sportvissers hier niet meer. Je mag blij zijn wanneer je hier iets vangt. Een vijver met veel vis is belangrijk voor de jeugd. Het zijn de voetbalveldjes van de visliefhebbers", vertelt Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost Nederland. Hij weet dat er veel jeugd kwam toen er nog veel karpers in de vijver zaten.

Kouwenhoven zegt dat de afwatering van deze vijver niet zo best is. Toch is het niet alleen kommer en kwel in de regio, weet hij. ,,In de wijk Baalderveld is mooi viswater. Daar is doorstroming vanuit kanaal Almelo De Haandrik."