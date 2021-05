Spurt’88 maakt hardlopers warm voor Virtuele RopaRun in Hardenberg

Vlag halfstok in Balkbrug voor oorlogs­slacht­of­fers: volgend voorjaar Stolper­stei­ne

4 mei Hoewel festiviteiten niet of nauwelijks mogelijk zijn, wapperen in de straten van Balkbrug ook dit jaar weer traditiegetrouw rood-wit-blauwe vlaggetjes ter gelegenheid van Koningsdag en Bevrijdingsdag. Maar de grote vlaggen hangen halfstok, want vandaag is het Dodenherdenking. Ook Fred Brandsen vlagt. Uit overtuiging.