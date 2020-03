Staatssecretaris Keijzer opent Regiodeal Zuid en Oost Drenthe in Hardenberg

De staatssecretaris liet zich in Kampeerdorp de Zandstuve in Hardenberg bijpraten over digitalisering in de vrijetijdssector en combineerde dat bezoekt met de start van de Regiodeal. Tot genoegen van de wethouder economie in Hardenberg, Alwin Te Rietstap. Alle Drentse collega's van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen en de provincie, kwamen - naast de Overijsselse genodigden- naar ‘zijn’ gemeente om het startschot bij te wonen. ,,De naam Hardenberg wordt in de Regiodeal Zuid en Oost Drenthe weggelaten, maar onze gemeente doet er wel degelijk aan mee’’, benadrukt hij.