Stakende Hardenbergse docenten trekken op platte kar door Hardenberg

Gijs (50Plus) wil alcoholver­bod in gemeente­huis Hardenberg, maar de politiek lacht hem uit

16:12 Geen drank meer na raadsvergaderingen. Gijs Schuurman overweegt om als fractievoorzitter van 50Plus in Hardenberg een initiatiefvoorstel in te dienen om alcohol uit het gemeentehuis te bannen. Veel steun voor de drooglegging kreeg hij nog niet, maar het signaal is duidelijk. ,,Dit is een slecht voorbeeld voor de jeugd.”