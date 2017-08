Starters eisen visie om verpauperde Kastanjehof in Hardenberg

Fransen is een van de startende ondernemers in de voormalige basisschool aan de Lage Doelen in Hardenberg. Een jaar geleden namen hij en kompaan André Hofsink intrek in het pand. Zij bedachten plannen om het pand in verpaupering te transformeren in een creatieve broedplaats voor startende en creatieve starters en zzp'ers. Ferax adopteerde het plan voor het te koop staande pand. Vervolgens haalde Hardenberg het pand uit de verkoop om zelf een invulling te bedenken. Volgens Ferax lijken die plannen op die van hen. De ontwikkelaar wil geld zien.