Startershuis Hardenberg ziet explosieve groei start-ups

,,Als we naar de cijfers kijken van startende ondernemers per week in de gemeente Hardenberg, dan zien we bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017: van 5 naar 7 in 2018, en gemiddeld 9 per week in de eerste helft van 2019. Het aandeel starters in zakelijke en persoonlijke dienstverlening is en blijft in deze periode koploper met een gemiddeld marktaandeel van 44 procent’’, vertelt Peter Zwartscholten, één van de initiatiefnemers van ‘Startershuis Doen!’ dat is gehuisvest in de voormalige basisschool de Kastanjehof aan de Lage Doelen.