Statenfracties eisen opheldering over toezicht op gaswinning Hardenberg

Bevingen

De fracties vinden het 'ongelofelijk' dat de NAM zich buiten de toegestane regels begeeft met haar gaswinningsactiviteiten in Hardenberg. 'Zeker in de wetenschap dat gaswinning in in de provincie Groningen en Drenthe geresulteerd heeft in vele bevingen en heftige gevolgen voor inwoners van deze provincies', is te lezen in de schriftelijke vragen aan GS.