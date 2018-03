Statenlid Te Rietstap kandidaat-wethouder ChristenUnie Hardenberg

Alwin te Rietstap is kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie in Hardenberg. De 38-jarige inwoner van Bergentheim is sinds drie jaar Statenlid voor de CU in de provincie Overijssel. De andere partijen die meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Hardenberg hebben nog geen kandidaten gepresenteerd.

Te Rietstap, opgegroeid op een boerderij in Kloosterhaar, is unaniem voorgedragen door de selectiecommissie van de lokale CU. ,,Ik ben buitengewoon blij met deze kandidaat'', vertelt wethouder Jannes Janssen, die na twaalf jaar afzwaait. ,,Hij beschikt over veel kennis en kan goed verbinden. In het huidige college met CDA en PvdA hebben we altijd als team gewerkt, Alwin kan daar mee verder.'' Lijsttrekker Sake-Christiaan Stelpstra is ook lovend. ,,We hebben hem uit de provincie kunnen terughalen voor Hardenberg. Alwin beschikt over een breed netwerk, in de provincie en landelijk'', aldus Stelpstra. ,,Naast ons verkiezingsprogramma bieden we de kiezers ook duidelijkheid over onze eventuele wethouder, uit oogpunt van transparantie vinden we dat belangrijk.''

Volledig scherm Alwin te Rietstap in het gemeentehuis van Hardenberg. © Benny Koerhuis

Eervol

In de vierpersoons Statenfractie beheert Te Rietstap de portefeuilles verkeer en vervoer, en cultuur en sociaal. Te Rietstap, teamleider van de directiestaf van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, getrouwd en vader van vier kinderen van nul tot acht jaar, noemt het heel eervol dat hij is gevraagd voor het wethouderschap. ,,Al moeten we natuurlijk eerst de verkiezingen en de collegebesprekingen afwachten. Als ik wel wethouder wordt zal ik met pijn in het hart afscheid nemen van de provincie. Dat is een mooie bestuurslaag, maar Hardenberg biedt ook veel uitdagingen, de gemeente timmert in Noordoost-Overijssel enorm aan de weg.''

Kraamweken

Te Rietstap kreeg op 9 maart te horen dat hij kandidaat voor de CU zou worden, twee dagen na de geboorte van Loïs, het vierde kind dat hij met zijn vrouw Marieke kreeg. ,,Het zijn hectische dagen in deze kraamweken. Met het oog op de publiciteit hebben we het nieuws ook nu pas naar buiten gebracht. Maar we zijn het er over eens dat ik deze stap ga zetten.''

Geen kandidaten

De overige partijen hebben nog geen kandidaat-wethouder voorgedragen. ,,We moeten eerst bekijken òf we weer meedoen in het college en dan bepalen wie het meest geschikt is voor een eventuele portefeuille'', legt PvdA-lijsttrekker Gitta Luiten uit. ,,Er staan genoeg geschikte mensen op onze kandidatenlijst als eventuele opvolger van René de Vent. We zijn trots op hem, hij heeft het de afgelopen acht jaar goed gedaan.''

GroenLinks