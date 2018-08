Station Gramsbergen dit weekend op de schop, geen treinen Mariënberg - Emmen

De werkzaamheden moeten er voor zorgen dat rolstoelgebruikers in de toekomst beter vanaf het perron de trein in kunnen. ,,Dat is onderdeel van Europese afspraken die hier over zijn gemaakt, zodat over tien, twintig of misschien wel dertig jaar alle treinen en perrons in Europa dezelfde hoogte hebben", legt Prorail-woordvoerder René Vegter uit. Landelijk is Prorail hier al zo'n vijf jaar mee bezig. ,,We hebben 75 procent van alle perrons al aangepast."