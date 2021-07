Statushouder Saif al twee weken in hongerstaking in azc Hardenberg: dinsdag klachtencommissie op bezoek

Saif (zijn nieuwe roepnaam, zijn officiële naam verzwijgt hij omdat hij vreest voor zijn leven) voelde zich niet veilig als homoseksueel in Syrië en vluchtte in 2007 naar Qatar, waar hij werkte in hotels en vrijetijdscentra. In 2018 vroeg hij asiel aan in Europa, en kwam in 2019 via Griekenland in Nederland aan waar hij werd opgevangen in het azc Hardenberg. Hij is erkend als statushouder en werd eind december gekoppeld aan Hellendoorn, maar kreeg daar nog steeds geen huis. Ook daar zijn huurwoningen schaars, een landelijk probleem.