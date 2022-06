Steekincident Kloosterhaar lijkt een drugsruzie: ‘Man lag bloedend in de tuin’

De ochtend na de rumoerige nacht aan de Kerkstraat in Kloosterhaar is het er vooral weer rustig. De straat is weer leeg, nadat luttele uren daarvoor een 41-jarige man - formeel inwoner van de gemeente Hardenberg, meldt de politie - gewond is geraakt bij een steekincident. Nadat buurtbewoners eerste hulp verrichten zetten agenten een korte klopjacht in. Even later worden twee mannen van 30 in een bestelbusje klemgereden en opgepakt.