Steekpartij bij azc Hardenberg: één persoon aangehouden, slachtoffer naar ziekenhuis

Automobi­list onder invloed ramt auto's, knalt frontaal op stilstaand busje en belandt in het ziekenhuis

Een 30-jarige automobilist uit Dedemsvaart is gisteravond frontaal op een stilstaande bedrijfsbus geknald in zijn woonplaats. Daarvoor ramde hij een aantal auto’s. De man is met nog onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De man was vermoedelijk onder invloed van alcohol.

16 februari