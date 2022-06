Stefan Hutten, nieuwe directeur Evenementenhal Hardenberg.

Vechtpark is een ‘aanwinst’ voor Hardenberg: ‘De rust, natuur, schitte­rend hier’

Het is een aanwinst, dat Vechtpark in Hardenberg. Daar zijn de bezoekers van Vechtival XL het zaterdag wel over eens. Tien jaar nadat de eerste schop de grond in ging, wordt de voltooiing gevierd van de grote lap groen waar de Vecht doorheen slingert. ,,De rust, de natuur, schitterend hier.’’

6 juni