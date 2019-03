Stembus bij station Hardenberg lokt stemmers

Ronk, ronk, ronk. De diesel van een grote touringcar laat al sinds vanmorgen 7.00 uur van zich horen op het Stationsplein in Hardenberg. Het is de stembus, de 41e plek in de gemeente Hardenberg waar het wapen van de kiezer kan worden gehanteerd.

Zittend in de bus lijkt het alsof het verkeerslicht al uren op rood staat. De motor loopt, maar we komen geen stap verder. Veel stemmers zijn er niet. Het is 12 uur ‘s middags als Jelmer Telgenhof uit Zwolle binnenkomt, na het bestijgen van de trap. Hij is nummer 61 vandaag. Hij noemt de bus een bijzondere locatie, die hij vond op internet. ,,Waterschappen, erg belangrijk. Effectiviteit bij Provincie ook. En niet te vergeten de Eerste Kamer. Debatten volg ik graag”, vertelt hij terwijl hij via de rode loper weer terug gaat naar zijn werk.

Voedselpakketten

Na zijn bezoek is het weer rustig in de bus. De voedselpakketten zijn zojuist afgeleverd voor de vier vrijwilligers, die bij toerbeurt hun buiken vullen. Nick Espeldoorn doet dit werk graag op zijn vrije dag. Zeker op deze plek. “De bus heeft zijn charmes, het is geen standaard plek. En alles is er. Het toilet zit onder het koffiezetapparaat. Er is een lift voor mensen die de trap niet op kunnen. Daarvoor moet ook de motor van de bus blijven lopen natuurlijk. Het aantal stemmers is helaas minimaal.”

Nummer 63: burgemeester Peter Snijders

Nummer 62 komt en gaat. En weer valt er een rustige periode in tot burgemeester Peter Snijders naar binnen klimt. In de stembus is hij niet alleen een mens maar ook een nummer. Hij is 63e stemmer die vandaag tussen de middag zijn stem uit komt brengen. Hij was ook een van de ambtenaren die met deze stembus op het Stationsplein als idee op de proppen kwam. ,,Hier lopen duizenden mensen langs. Eerst dachten we aan het stationsgebouw, maar daar is geen toilet. De bus is een creatieve oplossing. Het is een nieuwe schone diesel. Een aggregaat was het alternatief, maar die stoot net zo veel CO2 uit. Een aardgasbus was niet beschikbaar en heeft geen lift”, legt hij uit terwijl nummer 64 zich meldt.

Even stemmen en weer terug