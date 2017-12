Stemmen voor sportverkiezingen Ommen en Hardenberg

Lubna (42) zegt nooit nee: Ik hoef geen geld voor mijn werk te krijgen

22 december De Hardenbergse Lubna Abdulwahab zegt nooit nee. Ze tolkt, werkt bij Vluchtelingenwerk en COA en nam een Syrische vrouw met borstkanker in huis. En dat allemaal vrijwillig. Geen wonder dat ze in juni de Overijsselse vrijwilligersprijs 2017 heeft gewonnen.