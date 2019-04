Steun voor drijvend zonnepark bij Kloosterhaar

Plaatselijk Belang Kloosterhaar heeft geen bezwaar tegen de plannen voor een drijvend zonnepark op de noordelijke zandwinplas aan de Balderhaarweg. Ook het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders wil daar in principe aan meewerken. Het zonnepark wordt maximaal 13 hectare groot en levert circa 19 megawattpiek elektriciteit op, wat voldoende is voor circa 5400 huishoudens. In verband met de al toegekende SED-subsidie moet het zonnepark vóór juli 2020 klaar zijn.

GroenLeven Zonne-energie heeft in december de gemeente Hardenberg gevraagd om een principe-uitspraak te doen over het aanleggen van een drijvend zonnepark op de noordelijk gelegen zandwinplas, op de hoek van de Balderhaarweg en de Verlengde Broekdijk in Kloosterhaar. Kalkzandsteenfabriek Anker heeft hier jarenlang zand gewonnen en opgeslagen, waarvoor het gebied in bestemmingsplan De Dooze de bestemming ‘bedrijfsdoeleinden’ met aanduiding ‘zandwinning’ kreeg.

Goed plan

PB Kloosterhaar stemt in met de komst van een drijvend zonnepark, vertelt voorzitter Ruud de Jong desgevraagd. ,,Dit is een goed plan, daar waren we het gauw over eens. Gebruik van landbouwgrond voor zonneparken is zonde, want die landbouwgrond hebben we wel nodig voor de voedselproductie. Maar op water van zo’n zandwinplas kan het prima.’’

Beplantingsplan

Om het zicht op de zonnepanelen zoveel mogelijk te beperken, mogen ze maximaal 1 meter hoog worden. In het beplantingsplan moet aan de kant van de Balderhaarweg extra beplanting worden aangebracht om de zonnepanelen nog beter aan het oog te onttrekken. GroenLeven wil omwonenden laten meeprofiteren van het park. Dat kan via een financiële tegemoetkoming en/of in natura, zoals zonnepaneelsystemen tegen inkoopsprijs.

Paradepaardje