Celstraf geëist tegen ‘kriebelen­de’ oom uit Kampen na aangifte van drie zusjes en hun nichtje

Hun oom uit Kampen was erg van het kriebelen en stoeien. De nu 48-jarige Eduard K. was zich van geen kwaad bewust, maar drie zusjes uit Zwolle en hun nichtje uit Emmen hebben jaren later aangifte gedaan van aanranding.