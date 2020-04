Stichting: krachtenbundeling gemeenten voor komst Nedersaksenlijn ‘sterk signaal’

Thuislozen Zwolle tijdelijk opgevangen in Hardenberg

15 april Thuis moeten blijven in Zwolle terwijl je dakloos bent, dat is een probleem. Een dubbel probleem, want het anderhalvemeterbeleid zorgt ervoor dat de reguliere opvang minder mensen kan herbergen dan normaal. Limor Hardenberg biedt voor de duur van de crisis vijf plaatsen om De Herberg, de thuis- en daklozenopvang in Zwolle, te ontlasten.