Stichting Nedersaksenlijn ontvangt geld en kennis uit het Duitse Bentheim, vlak over grens bij Hardenberg

Na verwoesten­de brand en corona nu feest bij jarige tafelten­nis­club in Almelo: ‘Als club zijn we er sterk uitgekomen’

Het was een allesvernietigende brand op die vroege zondagmorgen 22 juni 2008. Clubhuis en sporthal aan de Reeststraat werden volledig verwoest. Maar de Almelose tafeltennisclub is uit de as herrezen, heeft ook corona doorstaan en vindt het tijd voor een feest. De aanleiding is er ook: Blauw Wit bestaat 75 jaar.