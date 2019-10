Stikstof ook hot item op ‘grootste beurs voor veehouders van het land’ in Hardenberg

Over de Tong + Video Nieuw sausje voor Os en Peper in Zwolle is veelbelo­vend

19 oktober Restaurant Os en Peper in Zwolle bestaat al 15 jaar, maar zou deze zomer sluiten. Totdat chefkok Ard Slot uit Gramsbergen twee dagen na de sluiting de zaak overnam. Hij goot er zijn eigen sausje over en dat is veelbelovend.