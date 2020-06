Stille wisseling van de wacht bij huisartsenpraktijk Balkbrug: Daphne Koopmans volgt Bert Schreuder op

,,Ik ben in 1983-1984 opgeleid door dokter Meyboom en dokter Duistermaat’’, blikt Schreuder terug. ,,Het was in die tijd erg moeilijk om als huisarts werk te vinden en was daarom heel blij dat ik op 22 oktober 1984 aan de slag kon bij Duistermaat in Balkbrug. Dit was toen in combinatie met de huisartsenzorg in Veldzicht en een dag waarneming in Dedemsvaart.’’ Schreuder is op 1 januari 1989 geassocieerd met Duistermaat en werkte na diens pensionering samen met de huisartsen Pricker, Prenger en Berg.