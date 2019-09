Stimuleringsprijzen voor versterken recreatie en toerisme in Hardenberg

Natuurmagazine

Immy van Huizen nam namens Natuuractiviteitencentrum De Koppel ook een cheque van duizend euro in ontvangst. Dat geld wordt besteed aan het project 'Het Vechtdal binnenstebuiten: ontdek de natuur’, waarin De Koppel samen met IVN Hardenberg/Gramsbergen en het Informatie Punt Hardenberg een magazine gaat maken over de natuur. Daarin moeten veel aantrekkelijke foto's komen, verhalen van natuurgidsen, en tips over mooie natuurgebieden in de hele gemeente. ,,Ook een project als 'Vechtpark 1000 soorten’ kunnen we daarin belichten’’, legt Van Huizen uit. ,,Daarin kunnen waarnemingen van planten en dieren worden gedaan in het Vechtpark. Streven is om op 31 december 2019 minimaal duizend soorten flora en fauna te registreren.’’ Het ‘duizendsoortenjaar’ in het Vechtpark heeft tot nu toe meldingen opgeleverd van ruim 845 soorten op waarneming.nl.